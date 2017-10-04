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Темир Сариев: Мы объявляем приоритетной отраслью в экономике IT-индустрию

ЭКОНОМИКА

Страна будет опираться на эффективное управление и качественный человеческий капитал. Активизирует свое участие в международных интеграционных процессах. Мы объявляем приоритетными отраслями в экономике IT-индустрию, туризм, финансы, переработку, швейную промышленность, фармацевтику.

Государство поддержит развитие экспортно ориентированных отраслей экономики.

Среди конкретных проектов:

  • массовое асфальтирование сельских дорог, строительство газопроводов, расширение системы электроснабжения, водоснабжения и канализации;
  • строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также железной дороги, связывающей север и юг страны;
  • создание логистических центров, восстановление ирригационной системы, внедрение принципов рационального использования водных ресурсов.

Для фермеров предусмотрена выдача беззалоговых кредитов суммой 300 тысяч сомов.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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