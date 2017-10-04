Жители Таласа: Нас запугивают, но мы все равно за Сариева!

Развивать экономику невозможно, уделяя внимание лишь животноводству и земледелию. Надо поддерживать появление производственных предприятий по переработке продуктов труда фермеров. И создавать рабочие места. В программе кандидата в президенты Темира Сариева особый пункт: каждый год в стране будет открываться 100 новых предприятий.

Площадь областного центра вместила бы еще больше сторонников Темира Сариева из числа жителей и города Таласа, и близлежащих сел. Но большинство поддерживающих кандидата в президенты Сариева прийти не смогли: их запугали.

Турусбек уулу Мелис, житель Таласской области: «У нас было много сторонников, которые работают в госучреждениях. Но их всячески запугивали, что лишат работы, если они придут сюда сегодня. В итоге наши сторонники нас предупредили, что прийти не смогут, хоть и поддерживают Темира Сариева. Было много и молодых активистов, их тоже запугали парни с улицы. И они тоже не смогли сюда прийти».

Впрочем, несмотря на запугивание, жители Таласа поддерживают Темира Сариева. Сам кандидат отметил, что искренняя поддержка людей — это то, что помогает ему не тревожиться ни по поводу административного ресурса, ни по поводу олигархического капитала. Сариев рассказал избирателям о своей программе, о реальных планах по развитию экономики, которые она содержит. Некоторые планы Темир Сариев начал реализовывать, еще будучи премьер-министром страны.

Темир Сариев: «Сейчас идет строительство дорог в городе, построена трасса Талас — Тараз. Я очень радуюсь, когда вижу такую дорогу, даже разметку дорожную. Строить эти дороги я начинал, многие дороги в областях, в том числе в Таласской. В 2015 году я приезжал сюда и после специально выделил деньги на новые дороги».

В программе Темира Сариева — каждый год запускать 100 предприятий, создавать 50 тысяч рабочих мест. Он планирует увеличить сумму беззалоговых кредитов для фермеров со 100 тысяч до 300 тысяч сомов. Молодым семьям будет предоставлена ссуда в размере 100 тысяч сомов на приобретение так необходимых молодоженам вещей, на строительство собственных домов кыргызстанцы смогут получить ипотечную ссуду в размере полумиллиона сомов на 10-15 лет. Возглавляя кабмин, Сариев поручил, чтобы в каждом районе и городе в год появлялось 10 новых предприятий.

Темир Сариев: «В 2015 году, когда цена на фасоль упала, я специально приезжал в Талас, начал тогда свою поездку с Кара-Бууринского района, пригласил губернатора области, создал Ассоциацию переработчиков фасоли. Мы разработали устав ассоциации. Отправляли фасоль даже в Турцию. Эта ассоциация была создана, чтобы улучшить урожайность и качество сортов».

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 03.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.