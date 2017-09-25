Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений

ЦИК Кыргызстана представил график участия кандидатов в президенты в дебатах на телеканале ОТРК и в эфире государственного «Биринчи радио».

На радио свою точку зрения кандидаты в президенты будут отстаивать днем.

25 сентября с 12.00 до 13.00 в прямом эфире выскажутся Токтайым Уметалиева, Арсланбек Малиев и Улукбек Кочкоров.

Второй тур дебатов на радио стартует 3 октября с 12.00 до 13.00 со встречи Омурбека Бабанова и Токтайым Уметалиевой.

4 октября с 12.00 до 13.00 пройдут дебаты Темира Сариева с Камчыбеком Ташиевым.

5 октября с 12.00 до 13.00 в прямом эфире выскажутся Сооронбай Жээнбеков и Улукбек Кочкоров.

На 6 октября с 12.00 до 13.00 назначены дебаты Таалатбека Масадыкова и Эрниса Зарлыкова.

9 октября с 12.00 до 13.00, согласно жеребьевке, встретятся Арстанбек Абдылдаев и Адахан Мадумаров.

10 октября с 12.00 до 13.00 пройдут дебаты Азимбека Бекназарова, Бакыта Торобаева и Арсланбека Малиева.

Дебаты на ОТРК также пройдут в два тура.

Первый тур теледебатов стартует 3 октября с 21.30 до 23.10 встречей Азимбека Бекназарова, Бакыта Торобаева, Адахана Мадумарова и Камчыбека Ташиева.

4 октября с 21.30 до 23.10 будут дискутировать Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева, Арстанбек Абдылдаев и Омурбек Бабанов.

5 октября с 21.00 до 23.35 предусмотрены дебаты Темира Сариева, Эрниса Зарлыкова, Таалатбека Масадыкова, Арсланбека Малиева и Улукбека Кочкорова.

Второй тур теледебатов стартует 11 октября. С 21.00 до 23.30 в них участвуют Токтайым Уметалиева, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев, Улукбек Кочкоров, Камчыбек Ташиев и Омурбек Бабанов.

12 октября с 21.00 до 23.50 пройдут дебаты Азимбека Бекназарова, Адахана Мадумарова, Эрниса Зарлыкова, Темира Сариева, Арсланбека Малиева, Бакыта Торобаева и Сооронбая Жээнбекова.