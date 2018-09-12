Запретить в Кыргызстане «Таблиги Джамаат» требует депутат Жогорку Кенеша

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев требует запретить в Кыргызстане религиозное движение «Таблиги Джамаат». Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, в странах ШОС организацию внесли в черный список. Кыргызстан, присоединясь к конвенции по противодействию терроризму и экстремизму, берет на себя определенные обязательства и должен признать «Таблиги Джамаат» экстремистской.

Однако ни представители ГКНБ, ни МВД не смогли ответить депутатам, почему адепты «Таблиги Джамаата» спокойно работают в Кыргызстане и не относятся к радикалам.

Как мы можем ратифицировать конвенцию, если не запрещаем экстремистскую организацию? Вы хотя бы читали этот документ? Исхак Масалиев

В Кыргызстане, отметим, действует 2,5 тысячи мечетей.