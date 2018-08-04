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Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев отправился в Джалал-Абадскую область

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую область. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, в ходе поездки премьер-министр ознакомится с реконструкцией Токтогульской ГЭС и Камбар-Атинской ГЭС-2, посетит Таш-Кумырскую, Шамалды-Сайскую и Уч-Курганскую гидроэлектростанции.

Глава правительства встретится с фермерами, посетит участок дороги Бишкек — Ош и ознакомится с состоянием дома для медицинских работников больницы имени Б.Рысбекова, строительство которого приостановили.
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