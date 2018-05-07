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Власть

Кыргызский язык не развивают. Депутаты возмущены

На развитие кыргызского языка выделяют огромные деньги, но никто этого не ощущает. Об этом сообщила сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Евгения Строкова.

«Я помню, когда работала в школе, как добивались проведения курсов, искали нужную литературу для изучения языка. Но в основном все мероприятия сводились к проведению однодневных праздников, на которые списывали деньги. Сейчас идет выпуск беллетристики, которая абсолютно не ведет к изучению языка. Впоследствии нужен план по развитию языка каждого министерства. Должны же мы сдвинуться с мертвой точки!» — сказала Евгения Строкова.

Почему-то принято считать этот вопрос определенной ширмой, за которой прячутся, берут огромные деньги, которые потом неизвестно куда исчезают. А жертвами остаются не только люди других национальностей, но и сами кыргызы.

Евгения Строкова
«Что касается школ. Проблема учебников по кыргызскому языку не иссякает никогда. В первом классе изучают язык по одному учебнику, второй год — уже по другому автору, иногда вообще не соблюдается преемственность. Часто учебники бывают безграмотными», — отметила Евгения Строкова.

На заседании заслушали информацию рабочей группы по вопросу исполнения Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в КР на 2014-2020 годы.

Депутат Рыскелди Момбеков возмутился тем, что много средств затрачено на издание некачественных книг.

Лучше бы кыргызско-русский словарь выпустили, чтобы он на столах у чиновников лежал.

Рыскелди Момбеков

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