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Власть

Программу предотвращения чрезвычайных ситуаций требуют от правительства

Чтобы предотвратить катастрофы, надо принять отдельную программу, сообщил сегодня на заседании парламента депутат Нодирбек Каримов.

«Я много раз поднимал этот вопрос, но никаких мер не принято. На берегах рек надо построить дамбы, - сказал нардеп. – Из-за природных катаклизмов школы не достраивают в регионах. Все дело в том, что в бюджете нет денег. Все, конечно, зависит от бога, но мы тоже должны что-то сделать и попытаться предотвратить последствия. Нужны решительные меры».

Всего за девять месяцев 2017 года в республике произошло 318 чрезвычайных ситуаций. Материальный ущерб от ЧС природного и техногенного характера превысил 896 миллионов сомов.
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