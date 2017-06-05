Нуржан Шайлдабекова: ЦИК удовлетворил почти все жалобы о пересчете голосов

«ЦИК удовлетворил почти все жалобы о пересчете голосов», — заявила сегодня на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов ее председатель Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, после местных выборов на сайте ЦИК довольно быстро появились итоги ручного подсчета голосов. Это дало партиям возможность подать заявления о пересчете. Всего пересчитаны голоса по 19 участкам. В том числе по двум городским кенешам — в Кара-Балте (11 участков) и Кемине (3 участка).

«Да, пересчет может изменить результаты выборов. Для этого мы и идем на него в случае обращения партий. По итогам пересчета отдельные результаты изменились, произошло перераспределение мандатов. Так бывает, что в итоге заявитель не всегда получает те результаты, которые ожидает от пересчета. Но это политическая борьба. Так бывает», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, в Кара-Балте после повторного пересчета голосов партия «Мекеним Кыргызстан» получила еще один мандат в горкенеше. Теперь от нее зависит, кто сформирует коалицию большинства — сторонники или противники действующего главы города Данияра Шабданова.