В ЖК призывают решить проблемы мемориального комплекса «Ата-Бейит»

На заседании Жогорку Кенеша 9 апреля депутат Болот Сагынаев поднял ряд проблем, связанных с историко-мемориальным комплексом «Ата-Бейит».

По его словам, он посетил 7 апреля комплекс, где вместе с коллегами почтил память предков и соотечественников, отдавших жизнь за свободу страны. Депутат сказал, что «Ата-Бейит» занимает особое место в истории Кыргызстана и отражает трагические страницы прошлого.

Депутат сообщил о наличии ряда проблем. По его словам, на территории комплекса не решен вопрос полива зеленых насаждений из-за отсутствия воды. Также он отметил низкий уровень заработной платы сотрудников, который не позволяет привлекать работников, в том числе из города.

Как сообщил Сагынаев, для сотрудников не созданы надлежащие условия труда — отсутствуют рабочие помещения.

Депутат обратился к профильным государственным органам с просьбой принять меры.