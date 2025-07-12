В комплексе «Ата-Бейит» проводятся ремонтно-восстановительные работы

Сегодня, 12 июля, министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и первый заместитель министра Союзбек Надырбеков ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ, проводимых в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

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Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» — это священное место, где покоятся жертвы политических репрессий, а также видные государственные и общественные деятели, стоявшие у истоков кыргызской государственности. Кроме того, здесь увековечена память о людях, ставших жертвами самых трагических и незабываемых событий в истории Кыргызстана.

Так, в 2008 году здесь был похоронен народный писатель Чингиз Айтматов, в 2010 году — жертвы Апрельской революции, в 2022-м — военнослужащие, погибшие при защите государственной границы в Баткенской области, а также Герой Кыргызской Республики, известный хирург Мамбет Мамакеев. Кроме этого, на территории комплекса установлен памятник в честь погибших во время событий Уркунa 1916 года.