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Агент 024

Аллея к реабилитационному центру, по которой ходят люди с инвалидностью, в ямах

Аллея, по которой ежедневно проходят люди с инвалидностью, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вся в ямах и перекосах. Об этом сообщил читатель 24.kg.

Тропа ведет к реабилитационному центру «АЯР», который расположен недалеко от рынка Дордой.

«Тропинка находится в ужасном состоянии: ямы, перекосы. Ею пользуются не только родители с детьми, но и взрослые люди с инвалидностью, которые добираются самостоятельно. Многие выходят из общественного транспорта и вынуждены идти по этой небезопасной дороге. Один неловкий шаг — и человек может упасть. Это недопустимо», - сообщил читатель.

По его словам, центр «АЯР» оказывает важную помощь для людей с инвалидностью, и нуждается в поддержке со стороны властей. 

Читатель просит рассмотреть возможность ремонта тропинки и переносе центра ближе к центру города, чтобы родителям и самим людям с инвалидностью было проще добираться.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/333098/
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