В Кыргызстане трех исполняющих обязанности министров представили коллективам

Адылбек Касымалиев представил коллективам трех исполняющих обязанности министров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, сотрудникам МЧС представили Урматбека Шамырканова.

«Назначение Урматбека Шамырканова на эту должность связано с его богатым опытом работы в структуре МЧС. В условиях современных вызовов и угроз работа министерства становится особенно актуальной и требует высокой профессиональной подготовки и оперативности», — сказал Адылбек Касымалиев.

Затем глава кабмина прибыл в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора и представил коллективу исполняющего обязанности министра Акыла Токтобаева.

«Назначение Акыла Токтобаева свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны руководства страны. Уверен, что, благодаря профессиональному опыту, знаниям и управленческим качествам, новый руководитель сможет успешно справиться с масштабными задачами, стоящими перед ведомством, и обеспечить системный подход к решению приоритетных вопросов», — сказал Адылбек Касымалиев.

Далее глава кабмина посетил Министерство транспорта и коммуникаций и познакомил коллектив с новым руководителем — исполняющим обязанности министра Талантбеком Солтобаевым.

Глава кабмина отметил, что перед новым руководством Минтранса сегодня стоят масштабные и ответственные задачи, включая развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры, повышение качества логистических и коммуникационных услуг, а также реализацию стратегических проектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития страны.

Отметим, кандидатуры вышеперечисленных и.о. министров вынесут на согласование Жогорку Кенеша.
