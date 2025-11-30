Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ

В Кыргызстане завершилось голосование на парламентских выборах. По данным Центризбиркома, по стране работали 2 тысячи 492 избирательных участка, включая те, которые были открыты за рубежом.
К участию в выборах были зарегистрированы 467 кандидатов. В общий список избирателей были внесены 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.
Согласно данным ЦИК, предварительные итоги по следующим округам выглядят так:
№1 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
АЙДАРОВА АЙГҮЛ АБДИСАЛАМОВНА
145
33,72 %
2
ДЫЙКАНОВ МАКСАТБЕК ДЫЙКАНОВИЧ
66
15,35 %
3
АХМЕДОВ КАНАТБЕК АБДУРАШИДОВИЧ
49
11,40 %
4
ИСАЕВ АБДИКАСЫТ АБДУЛАКИМОВИЧ
42
9,77 %
5
ЖУСУПОВ АШИРБАЙ БАПОВИЧ
34
7,91 %
6
НАБИЕВА АСЕЛЬ БУРХАНОВНА
25
5,81 %
7
КАРАЗАКОВ ЖУНУСБЕК АБДИРАШИТОВИЧ
16
3,72 %
8
ЖОРОЕВ ИСМАНАЛИ ЭГЕМБЕРДИЕВИЧ
12
2,79 %
9
УРАИМОВ АЛИХАН УРАИМОВИЧ
11
2,56 %
10
САЛИМБЕКОВ КЕНЖЕБЕК САЛИМБЕКОВИЧ
10
2,33 %
11
ТАЛИЕВА КАМИЛА АБДЫРАЗАКОВНА
8
1,86 %
12
ТАГАЕВ МИРЛАН КОНУРОВИЧ
3
0,70 %
13
Против всех
3
0,70 %
14
КАЛАНДАРОВ ЗАРИПБЕК КАБЫЛБАЕВИЧ
2
0,47 %
15
ТОКТОРОВ БАКТЫЯР АБДИНАБИЕВИЧ
4
0,93 %
16
ДУУЛАТОВА САЙРАГҮЛ САДЫКОВНА
0
0,00 %
17
АЖИБАЕВ ЧЫНГЫЗ ИЛЬЯСКОЖОЕВИЧ
0
0,00 %
18
ТЕМИРБАЕВА МИРГУЛ ОМУРЗАКОВНА
0
0,00 %
№2 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
АТАЖАНОВ ЫРЫСБЕК ЫСЛАМОВИЧ
696
31,38 %
2
КАЛПАЕВ БАКТЫЯР АЛИЕВИЧ
303
13,66 %
3
АХМАТОВА СЮИТА КАМАЛИДИНОВНА
215
9,69 %
4
АМАНОВА БУРУН КУШБЕКОВНА
211
9,51 %
5
НАДИРБЕКОВ АЙТБАЙ ЭРГЕШОВИЧ
193
8,70 %
6
САДЫКОВ АБДИСАТАР САЙТАЛЫЕВИЧ
149
6,72 %
7
ТӨЛӨМҮШОВ БЕГАЛИ ПИРМАМАТОВИЧ
129
5,82 %
8
СУЛТАНБЕКОВА ЧОЛПОН ААЛЫЕВНА
109
4,91 %
9
АБДИПАТТА УУЛ У ЖУМАБЕК
83
3,74 %
10
САЙДИМАРОВ ЧЫНДЫКБЕК СЕЙДАКМАТОВИЧ
27
1,22 %
11
АСКАРОВА ЭЛМИРА ИСРАИЛОВНА
20
0,90 %
12
ГАНЫЕВ КАНЫБЕК ТОКТОМАТОВИЧ
43
1,94 %
13
АБСАТТАРОВ АЗАМАТ АСАТТУЛАЕВИЧ
16
0,72 %
14
Против всех
16
0,72 %
15
АБДУЛЛАЕВА РАЙХАН
8
0,36 %
№3 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
МАДУМАРОВ АКРАМ КАМБАРАЛИЕВИЧ
1 034
44,51 %
2
РЫСБАЕВ РАВШАНБЕК РЫСБАЕВИЧ
341
14,68 %
3
ТОЙГОНБАЕВ МАКСАТБЕК МАМАТЖАНОВИЧ
303
13,04 %
4
ШАМАЕВ АКЫЛБЕК АРАПБАЕВИЧ
147
6,33 %
5
АМАТОВ ЖАНЫБЕК ЖЕНИШБЕКОВИЧ
146
6,28 %
6
МАТКАЛЫКОВ АСИЛБЕК ЖОРОБАЕВИЧ
99
4,26 %
7
ЗУЛПУЕВ САИДБЕК МЕЙРАЖДИНОВИЧ
66
2,84 %
8
МУСАЕВ БАКТИЯР НАЗАРОВИЧ
45
1,94 %
9
КАЛМАТОВ ЖЫРГАЛБЕК САГЫНБАЕВИЧ
41
1,76 %
10
БЕРДИБЕКОВ БЕКМУРЗА АБДУЛАЗИЗОВИЧ
41
1,76 %
11
МАТОСМОНОВА ДАМИРА ДЖАМАЛДИНОВНА
26
1,12 %
12
МАВЛЯНОВА МАХАБАТ ЭРГЕШОВНА
11
0,47 %
13
АРЗЫБЕКОВ АБДУВАЛИ АРЗЫБЕКОВИЧ
8
0,34 %
14
МАТРАИМОВ БАКЫТБЕК ТУРДАЛИЕВИЧ
7
0,30 %
15
Против всех
4
0,17 %
16
ДУВАНАЕВА ГУЛНАРА КАЧЫБЕКОВНА
3
0,13 %
17
БОРОНОВА АЙТОЛКУН ШАКИРБЕКОВНА
1
0,04 %
18
Каттоосу жокко чыгарылды
0
0,00 %
№4 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
РУСТАМБЕК УУЛУ СОВЕТБЕК
161
33,33 %
2
НАРМАТОВА НАДИРА АЗИМОВНА
99
20,50 %
3
ЖААНБАЕВ УЛАНБЕК КОРГОНБАЕВИЧ
81
16,77 %
4
АМИРАЛИЕВ ШАБДАНБЕК КАМАЛИДИНОВИЧ
61
12,63 %
5
МАДМАРОВА ЭЛЬНАРА АБДУВАЛИЕВНА
19
3,93 %
6
ИЛЯЗБАЕВ НУРБЕК ИЛЯЗБАЕВИЧ
19
3,93 %
7
АЛИМЖАНОВА НИЛУФАР ЯКУБЖАНОВНА
15
3,11 %
8
АБДИВАЛИЕВ АРТЫКБАЙ ТУРАБИДИНОВИЧ
11
2,28 %
9
ОРОЗАЛИЕВА АЙГУЛЬ БАТЫРБЕКОВНА
8
1,66 %
10
МАМАДУМАРОВ АХМЕДЖАН
7
1,45 %
11
Против всех
1
0,21 %
12
ЭСЕНБАЕВ МАНАРБЕК БАЙТОКОВИЧ
1
0,21 %
№5 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
СУЛАЙМАНОВ ЭЛЬДАР НУРЛАНОВИЧ
977
31,81 %
2
МАМАТАЛИЕВА БАГДАДГУЛ МЕЛИКОЗИЕВНА
422
13,74 %
3
ИСИРАИЛОВ АЗАМАТ АЛМАЗБЕКОВИЧ
462
15,04 %
4
АХМЕДОВА АЙГУЛЬ АБДИЛХАЕВНА
261
8,50 %
5
АЙТИБАЕВ КУРБАНБЕК ГАЙЫПБЕКОВИЧ
239
7,78 %
6
АБДУЛЛАЕВ АЗИЗБЕК АШИМЖАНОВИЧ
166
5,41 %
7
СУЛТАНОВА САЛИМА ЭРГЕШОВНА
130
4,23 %
8
АЛТЫБАЕВА АЙНУРУ ТОЙЧИЕВНА
93
3,03 %
9
Против всех
49
1,60 %
10
МУРЗАЖИГИТ КЫЗЫ ЗАРЕМА
62
2,02 %
11
ИСАЕВА ГУЛНАЗ НАЗАРБАЕВНА
53
1,73 %
12
КАМИЛОВА ДИЛБАР ЗУЛПУЕВНА
48
1,56 %
13
БАРГИБАЕВА ЖИПАРГУл МУХТАРОВНА
44
1,43 %
14
ОРМОНОВА ЖАМАЛ АККОЗЕВНА
42
1,37 %
15
БЕРДИКУЛОВА ЭЛЬМИРА МАМАТЕМИНОВНА
23
0,75 %
№6 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
КУДАЙБЕРДИЕВ АЛТЫНБЕК МУСАЖАНОВИЧ
2 957
27,32 %
2
ЭРГЕШОВ БЕКМУРЗА АСКАРБАЕВИЧ
1 674
15,46 %
3
ОМУРЗАКОВ АЛЫМБЕК ЗАМИРБЕКОВИЧ
1 391
12,85 %
4
АЛИМБЕКОВ НУРБЕК КААРЫЕВИЧ
1 378
12,73 %
5
САТЫВАЛДЫЕВА ГУЛНУРА ГАНЫБАЕВНА
819
7,57 %
6
ТОГУЗАКОВА АЙЖАН АБДИГАНЫЕВНА
753
6,96 %
7
АМАНОВА САНТАЛАТ АБДЫЛДАЕВНА
683
6,31 %
8
АРЗИБАЕВ БЕКБОЛОТ ОСКОНБАЕВИЧ
252
2,33 %
9
АБДЫЛДАЕВА КАНЗАДА АБДЫЛДАЕВНА
228
2,11 %
10
Против всех
215
1,99 %
11
КАЛДАРОВА ГҮЛНАРА КАЛДАРОВНА
178
1,64 %
12
ТОКТОСУНОВ АЛТЫНБЕК ТУРУСБЕКОВИЧ
117
1,08 %
13
ЖОРОЕВА ЭЛНУРА САБИРЖАНОВНА
117
1,08 %
14
ОСМОНАЛИЕВ ИЛИМБЕК ТОКТОГУЛОВИЧ
28
0,26 %
15
САДЫКОВА ВЕНЕРА НАЖИМИДИНОВНА
35
0,32 %
№7 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
КОЗУЕВ АЛИШЕР АБИБИЛЛАЕВИЧ
1 937
47,55 %
2
КУБАНЫЧБЕКОВ ИЛИМБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
921
22,61 %
3
МАШРАПОВА ГҮЛАЙ ЭГЕМНАЗАРОВНА
281
6,90 %
4
ЮСУПОВ ЗАМИР БАЙЫШОВИЧ
280
6,87 %
5
ДЖЕЕНБАЕВА ГУЛУИПА АРСТАНБЕКОВНА
123
3,02 %
6
ЫДЫРЫСОВА ЧЫНАРКАН ОРОЗБАЕВНА
112
2,75 %
7
МАКАМБАЕВ СТАЛБЕК АБИБИЛЛАЕВИЧ
113
2,77 %
8
ОРМОНОВА АВАЗКАН ЧЫНБЕРДИЕВНА
109
2,68 %
9
ЧАЛОВА ГҮЛБАРЧЫН ТОЛОНБАЕВНА
63
1,55 %
10
АКЫЛ УУЛУ АКТИЛЕК
41
1,01 %
11
АТТОКУРОВА ГУЛЬМИРА НИШАНБАЕВНА
36
0,88 %
12
ЖЕЕНБЕКОВА ЧОЛПОН АБДЫЛДАЕВНА
27
0,66 %
13
БАКИР УУЛУ ТУРСУНБАЙ
18
0,44 %
14
Против всех
13
0,32 %
№8 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ПРИМОВ УЛАН БЕРДИБАЕВИЧ
1 710
26,66 %
2
САРЫБАШОВ ТААЛАЙБЕК НАСИРБЕКОВИЧ
1 411
22,00 %
3
АКАЕВ ЖАНАРБЕК КУБАНЫЧОВИЧ
1 372
21,39 %
4
ДЖОЛДОШОВА ЖЫЛДЫЗКАН АЙТИБАЕВНА
341
5,32 %
5
АШИМОВА ДИНАРА АШИМОВНА
260
4,05 %
6
ТОРОБЕКОВА НУРЖАМАЛ ТУРСУНАЛИЕВНА
158
2,46 %
7
КАЛМАМАТОВА ЭЛИЗА БАКАЛБАЕВНА
150
2,34 %
8
МАМЫРОВА БӨДӨШ АМАНБАЕВНА
131
2,04 %
9
ПАТИЕВ НУРКАНБЕК МАМАТОВИЧ
120
1,87 %
10
БЕРДИЕВ АККУЛУ ТАГАЕВИЧ
112
1,75 %
11
БААТЫРКУЛОВ ЗАЙНАЛ АХМАТОВИЧ
100
1,56 %
12
Против всех
51
0,80 %
13
МАДАЗИМОВ БЕКБОЛОТ АКИМОВИЧ
51
0,80 %
14
МАТИСАКОВ БЕШБОЛУШ ЖОРОБАЕВИЧ
54
0,84 %
15
ТУРГАНБАЕВ ДӨӨЛӨТБЕК УЛУКБЕКОВИЧ
54
0,84 %
16
СҮТҮЕВА ГҮЛАСЫЛ БУРКАНОВНА
68
1,06 %
17
ТОКТОРОВ МЫРЗАБЕК САРЫЕВИЧ
138
2,15 %
18
ЖУМАЕВА ДИНАРА НУРКАМИЛОВНА
37
0,58 %
19
МАМАЖАКЫПОВА ЧЫНАРА ЖУМАНАЗАРОВНА
37
0,58 %
20
ТОКТОРОВА КАРАМАТ БАЛТАБАЕВНА
37
0,58 %
21
СЕМЕТЕЙ КЫЗЫ АЙЗИРЕК
13
0,20 %
22
КИРГИЗОВА РАИСА АШИНОВНА
10
0,16 %
№9 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ТОЛОНОВ ДАНИЯР ЭРМЕКОВИЧ
690
17,35 %
2
КАНТОРОЕВ КУБАНЫЧБЕК АБЫЛТАЕВИЧ
475
11,94 %
3
ТОЛТОЕВ ЭРНИс МУКАШБЕКОВИЧ
434
10,91 %
4
ДЖАЛИЛОВ АЗАМЖАН АБДУЛЛАЖАНОВИЧ
425
10,68 %
5
ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ
340
8,55 %
6
АКАЕВ КЫЛЫЧБЕК МУТАЛИЕВИЧ
326
8,20 %
7
АБИТОВ ЖЕНИШБЕК ЭСЕНАЛИЕВИЧ
244
6,13 %
8
САИПБАЕВ НУРЛАНБЕК ЖАНЫБЕКОВИЧ
237
5,96 %
9
ТАЛИПОВ ЧЫНГЫЗ БАЗАРБАЕВИЧ
165
4,15 %
10
ТУРДУБАЕВА ГУЛЬМИРА МАМАЕВНА
138
3,47 %
11
ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА
117
2,94 %
12
Против всех
42
1,06 %
13
АБЖАПАРОВА УУЛТАЙ АМАЛБЕКОВНА
79
1,99 %
14
КАДЫРАЛИЕВА ЫРГАЛ КАРМЫШАКОВНА
78
1,96 %
15
ДАУТ АХУНОВ САРДАРБЕК ИСМАИЛЖАНОВИЧ
56
1,41 %
16
ЭРКИНБАЕВА ГУЛЬНАРАХАН ДЖУМАКОВНА
59
1,48 %
17
ТОКТОМУРАТОВА ГУЛЬПЕРИ АБДЫЛДАЕВНА
24
0,60 %
18
КАДЫРОВА ЖЫЛДЫЗКАН ТУРУМБЕКОВНА
12
0,30 %
19
АКЫЛБЕК НУРСУЛТАН
11
0,28 %
20
УМАРБЕКОВ БОРОНБАЙ БАИТОВИЧ
13
0,33 %
21
БАТЫРОВА ТАШХОН ТЕМИРОВНА
7
0,18 %
22
НУРУНБЕТОВ СЫЙМЫКБЕК БАЛТАХУНОВИЧ
6
0,15 %
№10 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ЗУЛУШЕВ КУРМАНКУЛ ТОКТОРАЛЫЕВИЧ
2 118
30,25 %
2
ОМУРЗАКОВ СУЙУНБЕК АБДЫЛДАЕВИЧ
977
13,95 %
3
ОРМОНОВ УЛУГБЕК ЗУЛПУКАРОВИЧ
675
9,64 %
4
ЭРКЕБАЕВ ШҮКҮРБЕК МАМАЗАКИРОВИЧ
488
6,97 %
5
БААТЫРОВА ГҮЛНАРА МАРИШОВНА
447
6,38 %
6
КАДЫРБЕК КЫЗЫ НУРКЫЗ
442
6,31 %
7
АТТОКУРОВ АЗРЕТ АЛИ АКЫЛБЕКОВИЧ
604
8,63 %
8
КАРАШЕВ ААЛЫ АЗИМОВИЧ
271
3,87 %
9
ДЫЙКАНБАЕВ БОЛОТБЕК ЖУСУПОВИЧ
304
4,34 %
10
ЭСЕНБАЙ УУЛУ ТАЛАНТБЕК
130
1,86 %
11
ШАЛТАКОВА ГУЛБУ ЧАЛОВНА
114
1,63 %
12
НАРМАТОВА ОРОЗАЙЫМ КОЧКОНБАЕВНА
124
1,77 %
13
КЫДЫРШАЕВ ДАМИРБЕК ЭРМЕКБАЕВИЧ
152
2,17 %
14
САМАТОВ ЖЫРГАЛБЕК АЛИМБАЕВИЧ
85
1,21 %
15
КАСЫМОВА НУРЗИДА АБАБАКИРОВНА
38
0,54 %
16
БАКИРОВ АРТУР ЖЫЛДЫЗБЕКОВИЧ
15
0,21 %
17
Против всех
18
0,26 %
№11 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ТАШИЕВ ШАИРБЕК КЫДЫРШАЕВИЧ
3 821
57,55 %
2
КЫЛЫЧБАЕВ АЛТЫНБЕК ТАИРОВИЧ
1 287
19,38 %
3
КАЛБЕРДИЕВА МАВЛЮДА КАЛМАМАТОВНА
600
9,04 %
4
САЛЯМОВА ВЕНЕРА ХАМЗАЕВНА
683
10,29 %
5
Против всех
83
1,25 %
6
КАМЧИБЕКОВА НУРЖАМАЛ МАТИСАКОВНА
166
2,50 %
№12 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ЧОЛПОНБАЙ УУЛУ БЕКМЫРЗА
2 854
26,39 %
2
МАСАБИРОВ ТАЛАЙБЕК АЙТМАМАТОВИЧ
2 051
18,96 %
3
АБДЫКАРОВ ТОЙГОНБАЙ ЖОРОБАЕВИЧ
1 235
11,42 %
4
МАМАТОВ БАКЫТБЕК САМАГАНОВИЧ
1 051
9,72 %
5
ТИЛЛЕБАЕВ ТЕМИРБЕК КЫРГЫЗБАЕВИЧ
956
8,84 %
6
КУРМАНАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗ КОЧКОРАЛИЕВНА
391
3,62 %
7
ОМОШЕВ ЭРМЕКБАЙ АЛЯНОВИЧ
356
3,29 %
8
КАЙЫПОВ СУЛАЙМАН ТУРДУЕВИЧ
218
2,02 %
9
РАХМАН МЕДЕР
208
1,92 %
10
АКБАЕВ АВАЗБЕК АБДИРАХМАНОВИЧ
417
3,86 %
11
КОЙЧУМАНОВА НУРКАН КАДЫРОВНА
223
2,06 %
12
КАРАБЕКОВА КЫЗЖИБЕК СОВЕТОВНА
166
1,53 %
13
ЭРМАТОВ НУРДИН МАНАПОВИЧ
185
1,71 %
14
КАМБАРОВА ГУЛМИРА БЕКЕНОВНА
145
1,34 %
15
ЖАЛИЛОВА ГҮЛЬНАЗ ТАЖИБАЕВНА
134
1,24 %
16
Против всех
94
0,87 %
17
ЭННАЗАРОВ САНЖАРБЕК АРЗЫКУЛОВИЧ
93
0,86 %
18
СУЛТАНОВА РОЗА АЖИМАМАТОВНА
21
0,19 %
19
ЖУСУПОВА ЗАЙНАПХАН БАЛТАБАЕВНА
17
0,16 %
№13 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
АЛТЫНБЕКОВ АЙБЕК
2 456
36,10 %
2
СЫДЫКОВ БАКТЫБЕК УСЕНОВИЧ
792
11,64 %
3
МАМЫТОВ ТАЛАНТ ТУРДУМАМАТОВИЧ
737
10,83 %
4
НЫШАНОВ САЙДУЛЛА КАНБОЛОТОВИЧ
720
10,58 %
5
НУРБАЕВА ГҮЛНАЗ АБДУЛАТИПОВНА
734
10,79 %
6
КАРАБЕКОВА АЙГҮЛ АСАНОВНА
506
7,44 %
7
СУЛТАНОВА ОЛМАСКАН АБДЫКАПАРОВНА
337
4,95 %
8
ДЖУРАЕВА ЧИНАРА МУРАТОВНА
194
2,85 %
9
САИПОВ АЙБЕК САТЫБЕКОВИЧ
101
1,48 %
10
ЖЭЭНБЕКОВА ГУЛНАЗ КАМЫТОВНА
76
1,12 %
11
Против всех
51
0,75 %
12
КУРБАНАЛИЕВ ЖАНЫБЕК МАСАБИРОВИЧ
60
0,88 %
13
АБДАЛИЕВ МЕЙКИНБЕК АКИМОВИЧ
31
0,46 %
14
КЕНЖЕБАЕВ НУРЛАНБЕК ИСРАИЛЖАНОВИЧ
7
0,10 %
15
МАМАТАЛИЕВА МУНАРА ДАНИЯРБЕКОВНА
2
0,03 %
№14 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
БОРБИЕВ БОЛОТБЕК ИБРАИМОВИЧ
2 484
31,14 %
2
СУЛАЙМАНОВ КУНДУЗБЕК КОШАЛИЕВИЧ
1 564
19,61 %
3
ДУЙШЕНБИЕВ РАЙИМБЕРДИ СЕЙДАКМАТОВИЧ
1 217
15,26 %
4
КУЛТАЕВА ГУЛШАРКАН ОКОНОВНА
1 021
12,80 %
5
УТУРБАЕВА МАРИЯКАН ТӨЛӨГӨНОВНА
653
8,19 %
6
ЭРГЕШБАЕВА ТАТТУУБҮБҮ НУРБЕКОВНА
280
3,51 %
7
ЖУМАБЕКОВА ТУРДУКАН АБДЫКАРЫЕВНА
146
1,83 %
8
ЖАПАРОВА ЖЕҢИШГҮЛ МОЛДОКЕРИМОВНА
147
1,84 %
9
МАМЫТКАНОВА ТАМАРА АКИМЖАНОВНА
148
1,86 %
10
Против всех
114
1,43 %
11
ЭСЕНКУЛОВ АРНО ТОЛОБЕКОВИЧ
125
1,57 %
12
ТОЛУБАЕВА НУРАИДА НУРЖАКЫПОВНА
41
0,51 %
13
БЕРДИМУРАТОВА ГҮЛЖАН КАЛПАКБАЕВНА
37
0,46 %
№15 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ТУРГУНБЕК УУЛУ НУРЛАНБЕК
4 027
26,35 %
2
ТУРСУНБАЕВ АЗИЗБЕК АТАКОЗУЕВИЧ
1 945
12,73 %
3
ЭРБАЕВ АЛИШЕР ТАШБАЕВИЧ
1 723
11,28 %
4
НЫШАНОВ ДЖАЙЛООБАЙ ДАНИБАЕВИЧ
1 311
8,58 %
5
АБДИБАЕВА АЙСАРАКАН НЫШАНОВНА
1 212
7,93 %
6
НАРИМАНОВ ТУРГУНБЕК НАРИМАНОВИЧ
1 159
7,59 %
7
КЕРИМБАЕВ МУРАТАЛЫ ТОПЧУБАЕВИЧ
983
6,43 %
8
ТУМАНБАЕВА РАДА МУРАТАЛЫЕВНА
1 038
6,79 %
9
МАМЫРАЛИЕВ БЕКТЕМИр КУДАЙБЕРДИЕВИЧ
723
4,73 %
10
ӨНӨРБАЕВА РАХИЯ РАЙЫМБЕКОВНА
370
2,42 %
11
УМАРОВ АДЫЛ УМАРОВИЧ
275
1,80 %
12
ЭШБАЕВА МИРГҮЛ АЛМАНБЕТОВНА
161
1,05 %
13
АБДИБАЕВА САЛТАНАТ НЫШАНОВНА
166
1,09 %
14
КУЛБАЕВА ЗУЛАЙКА ЭШМАТОВНА
108
0,71 %
15
Против всех
56
0,37 %
16
МЫРЗАЕВ МИРЛАН ЖУМАДИЛОВИЧ
23
0,15 %