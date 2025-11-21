11:20
Власть

Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы — Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров во время встречи с жителями Первомайского района после закладки капсулы под строительство городка «Алтай» в Бишкеке призвал не поддаваться провокациям.

Говоря о проделанной властями работе, он привел в пример строительство мусороперерабатывающего завода, который начнет работать в декабре.

«30 лет горел мусор, люди жили в вони. А сейчас построили завод, и теперь мусора не хватает. Мощность завода - 1 тысяча 200 тонн, а у нас в Бишкеке собирается 800 тонн мусора. Причем он будет не просто сжигать мусор, а еще давать нам 30 мегаватт электроэнергии», — сказал президент.

Он добавил, что некоторые силы пытаются провоцировать народ, заявляя, что в стране стало слишком много граждан Китая.

«Но они же приехали не захватывать нас, а строить вот такие заводы, железную дорогу строят. Нам все это нужно. Мы не можем жить как в пещере. С 2030 года с помощью железной дороги мы выйдем на мировые рынки, у нас будет транзитный рычаг», — отметил глава государства.

Напомним, ранее между гражданами КНР и КР, осуществляющими перевозку песчано-гравийной смеси с карьера, произошел конфликт из-за разъезда на проезжей части, в результате завязалась потасовка. Один из водителей обратился с травмами в Чуйскую областную больницу, 16 граждан КНР были задержаны. Возбуждено уголовное дело. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/351765/
