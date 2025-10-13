Глава кабмина поручил обеспечить стабильный свет и интернет на досрочных выборах

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел первое заседание Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На заседании рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением бесперебойной работы избирательных комиссий и созданием необходимых условий для прозрачного проведения выборов.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что государство гарантирует организацию процесса в строгом соответствии с законодательством, с обеспечением равных условий для всех участников и недопущением использования административного ресурса.

Он поручил ответственным госорганам принять меры для поддержания общественного порядка, стабильного электроснабжения и устойчивого интернет-соединения на всех избирательных участках.

Республиканскому штабу поручили координировать действия всех задействованных структур и обеспечить еженедельный мониторинг исполнения поручений.

«Главная задача штаба — создать равные условия для всех участников избирательного процесса и обеспечить честные, прозрачные и безопасные выборы», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.