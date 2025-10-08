23:11
Кабмин КР проверит, сколько денег потратили на строительство соцобъектов и дорог

Адылбек Касымалиев провел заседание межведомственной комиссии по проверке эффективности использования средств республиканского бюджета, направленных на строительство и реконструкцию соцобъектов и автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что основной целью работы комиссий является выявление нарушений законодательства, недостатков и неэффективных расходов, подготовка конкретных предложений по их устранению, а также повышение прозрачности и ответственности при использовании бюджетных средств.

Принято решение охватить проверкой период с 2022 по 2025 годы.

В ходе заседания рассмотрены вопросы организационного характера, определения методики проведения соответствующих проверок и другие вопросы.
