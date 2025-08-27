18:38
Какие объекты сдадут в Джалал-Абаде ко Дню независимости

В Джалал-Абадской области в честь 34-й годовщины независимости Кыргызстана, которая будет отмечаться 31 августа на государственном уровне в областном центре, сдадут в эксплуатацию 34 объекта. Об этом сообщили источники в областной администрации.

В самом городе Джалал-Абаде завершены работы по строительству перинатального центра, здания группы семейных врачей № 1, нового корпуса аппарата полпреда президента и мэрии. Построена Академия бокса, сданы школа-лицей № 14 с современным спортзалом и спортплощадкой, художественная школа и новая школа № 6 имени Т.Темирова. Одновременно введены в эксплуатацию жилые комплексы «Асман Резиденс-2» и «Асман Резиденс-3», построены футбольное поле и трибуна тренировочного комплекса «Мурас Юнайтед». Завершены работы на предприятии «Аква Сервис», где открыт цех по переработке рыбы, а на Майлуу-Суйском ламповом заводе запускается производство стеклянной тары.

В Аксыйском районе завершается подготовка к запуску предприятия по добыче угля на месторождении «Тегене», где ведется капитальный ремонт и реконструкция тоннеля, а также строительство материально-технической базы. Готова к подключению малая ГЭС «Кара-Камыш», завершено благоустройство территории школы № 55 имени К.Абдырахманова и построен новый Дом культуры в селе Жаны-Жол.

В Ала-Букинском районе подходит к завершению строительство экспортно-логистического центра «Бай-Талаа» в селе Баймак, возведена школа № 26 в селе Жаны-Шаар, а также сдан в эксплуатацию детский сад в айыл аймаке Колмо.

В Базар-Коргоне завершено строительство школы № 8 имени Ж.Сулайманкулова и нового детского сада в селе 1-е Мая на 45 мест. В Ноокенском районе к приему учеников готовы школа № 43 «Ак-Жол» в айыл аймаке Д.Садырбаева и школа № 27 «Бирдик». Кроме того, в селе Бургонду-Достук построен завод по производству асфальтобетона.

Сузакский район пополнился промышленными объектами — введены в эксплуатацию завод по переработке гипса DCI KG и кирпичный завод «Дружба». На месторождении Маркай после приостановки работ из-за окончания срока лицензии создана топбаза для размещения рабочих и техники. Также завершено строительство двух крупных школ: имени С.Казакбаева на 375 мест и школы № 71 имени Н.Алыкулова на 750 мест.

В Токтогульском районе практически завершен ремонт стадиона в городе Токтогуле, достроены школы имени А.Ибраимова и Т.Тешебаева. В Чаткале к новому учебному году готова школа «Кайын-Суу», а также построено новое здание школы имени Сатимбая Мырзалиева в селе Курулуш стоимостью 140 миллионов сомов.

Таким образом, объекты охватывают все сферы — от энергетики и промышленности до образования, медицины и спорта, а праздник в Джалал-Абаде станет центральным событием 34-й годовщины независимости Кыргызстана.
