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Власть

Сокращение бюрократических барьеров. В КР обновят кадровую политику

Жогорку Кенеш одобрил поправки в Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», направленные на сокращение бюрократических барьеров и повышение эффективности государственного управления. 

Квалификационные требования упрощены: теперь на младшие должности принимаются кандидаты с более гибкими образовательными критериями, что расширяет кадровый потенциал и облегчает доступ в госслужбу.

Как сообщили в пресс-службе Минюста, для старших и высших должностей сохраняется требование высшего образования, но с исключениями для специальностей, где необходимо специализированное обучение.

Уполномоченный государственный орган, создавая единый кадровый резерв, сокращает время и расходы на проведение повторных конкурсов в различных учреждениях и органах местного самоуправления.

В кадровой политике введена квота до 10 процентов на внеконкурсное назначение в министерствах, что ускоряет привлечение экспертов и управленцев для приоритетных задач при сохранении контроля и прозрачности.

Упрощаются дисциплинарные процедуры: отказ сотрудника от письменных объяснений и ознакомления с приказами фиксируется электронным актом, что сокращает бюрократию и снижает риск злоупотреблений.

В законе закреплен механизм увольнения по инициативе власти при утрате доверия, что ускорит реакцию на серьезные нарушения и повысит дисциплину и ответственность.

Закон разработан в рамках дебюрократизации и повышения эффективности госслужбы, а его принятие не повлечет дополнительных расходов из бюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334212/
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