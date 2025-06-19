08:51
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Новый гимн Кыргызстана. Победителя ждет премия из Фонда президента страны

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по отбору новой редакции Государственного гимна Кыргызстана.

Минкультуры КР
Фото Минкультуры КР. Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по отбору новой редакции Государственного гимна Кыргызстана

Будущие варианты проекта новой редакции текста и музыки чиновники и приглашенные обсуждали с участием госсекретаря КР Марата Иманкулова.

Утверждены положение о конкурсе на лучший проект гимна и состав межведомственной комиссии.

В нее вошли представители государственных органов, депутаты Жогорку Кенеша, поэты и писатели, композиторы и музыканты.

Сам конкурс пройдет в два этапа. На первом выберут текст, на втором — музыкальные произведения. Прием текстовых вариантов продлится до 7 июля 2025 года, музыкальных — до 8 сентября. Предстоит выбрать три лучших, один из которых будет утвержден в качестве нового гимна.

Победителю будет вручена премия из Фонда президента страны.

Ранее сообщалось, что с 7 февраля по 20 марта 2025-го в комиссию поступило 703 проекта от 488 граждан. 285 проектов зарегистрированы. Однако комиссия заключила, что они не отвечают содержательным и художественным требованиям. Напомним, идею об изменении гимна в прошлом году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, который заявил о необходимости принять новый гимн, потому что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333233/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Новый гимн Кыргызстана. В Минкультуры обещают открытый и прозрачный конкурс
Новый гимн Кыргызстана. К 1 октября комиссия предоставит три варианта
Кыргызстандын жаңы гимнине сынак октябрь айына чейин узартылат
Конкурс на новый гимн Кыргызстана продлят до октября
Поэзией и не пахнет. Почему не удалось с первого раза выбрать новый гимн
Жаңы гимн: Ылайыктуу варианттын жоктугунан улам жаңы сынак жарыяланат
Новый гимн: из-за отсутствия подходящего варианта объявят новый конкурс
Мамлекеттик гимндин долбоорун тандоо уланууда. Комиссиянын II отуруму өттү
Новый гимн Кыргызстана. Как проходит отбор текста и музыки, рассказали чиновники
Жаңы гимн. Сынакка 564 материал түшүп, анын 91и катталган
Популярные новости
Обострение на&nbsp;Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с&nbsp;заявлением Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
Возможный запрет въезда кыргызстанцев в&nbsp;США: МИД вызывает американского консула Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД вызывает американского консула
Депутата ЖК&nbsp;Балбака Тулобаева выдвинули в&nbsp;состав Совета по&nbsp;делам правосудия Депутата ЖК Балбака Тулобаева выдвинули в состав Совета по делам правосудия
Садыр Жапаров открыл завод по&nbsp;производству керамической плитки в&nbsp;Чуйской области Садыр Жапаров открыл завод по производству керамической плитки в Чуйской области
Бизнес
Мы&nbsp;запускаем BakAi-чат&nbsp;&mdash; инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня Мы запускаем BakAi-чат — инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня
&laquo;Элдик Банк&raquo; первым в&nbsp;КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS «Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS
Отдыхай, смотри, общайся&nbsp;&mdash; выбирай &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; и&nbsp;забудь про трафик Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
«Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР «Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР
19 июня, четверг
08:50
Более 9 миллиардов сомов выделено на поддержку малого бизнеса — Минфин Более 9 миллиардов сомов выделено на поддержку малого б...
08:31
Новый гимн Кыргызстана. Победителя ждет премия из Фонда президента страны
08:20
Мошенники придумали очередную схему обмана: Нацбанк призывает к бдительности
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 июня, среда
23:41
А обещали, что не будет. В WhatsApp впервые появится реклама
23:27
Цены на рис в Японии поднялись в два раза. Теперь он стоит дороже хлеба
23:02
Московский Музей Победы представит в Кыргызстане выставку «Парады Победы. 1945»
22:35
В части Бишкека 19 июня отключат холодную воду
22:30
Ремонт участка улицы Курманджан Датки. Частично изменены схемы 11 автобусов