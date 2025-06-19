Новый гимн Кыргызстана. Победителя ждет премия из Фонда президента страны

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по отбору новой редакции Государственного гимна Кыргызстана.
Будущие варианты проекта новой редакции текста и музыки чиновники и приглашенные обсуждали с участием госсекретаря КР Марата Иманкулова.
Утверждены положение о конкурсе на лучший проект гимна и состав межведомственной комиссии.
В нее вошли представители государственных органов, депутаты Жогорку Кенеша, поэты и писатели, композиторы и музыканты.
Сам конкурс пройдет в два этапа. На первом выберут текст, на втором — музыкальные произведения. Прием текстовых вариантов продлится до 7 июля 2025 года, музыкальных — до 8 сентября. Предстоит выбрать три лучших, один из которых будет утвержден в качестве нового гимна.
Победителю будет вручена премия из Фонда президента страны.
Ранее сообщалось, что с 7 февраля по 20 марта 2025-го в комиссию поступило 703 проекта от 488 граждан. 285 проектов зарегистрированы. Однако комиссия заключила, что они не отвечают содержательным и художественным требованиям. Напомним, идею об изменении гимна в прошлом году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, который заявил о необходимости принять новый гимн, потому что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент.