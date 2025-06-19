Новый гимн Кыргызстана. Победителя ждет премия из Фонда президента страны

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по отбору новой редакции Государственного гимна Кыргызстана.

Фото Минкультуры КР. Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по отбору новой редакции Государственного гимна Кыргызстана

Будущие варианты проекта новой редакции текста и музыки чиновники и приглашенные обсуждали с участием госсекретаря КР Марата Иманкулова.

Утверждены положение о конкурсе на лучший проект гимна и состав межведомственной комиссии.

В нее вошли представители государственных органов, депутаты Жогорку Кенеша, поэты и писатели, композиторы и музыканты.

Сам конкурс пройдет в два этапа. На первом выберут текст, на втором — музыкальные произведения. Прием текстовых вариантов продлится до 7 июля 2025 года, музыкальных — до 8 сентября. Предстоит выбрать три лучших, один из которых будет утвержден в качестве нового гимна.

Победителю будет вручена премия из Фонда президента страны.

Ранее сообщалось, что с 7 февраля по 20 марта 2025-го в комиссию поступило 703 проекта от 488 граждан. 285 проектов зарегистрированы. Однако комиссия заключила, что они не отвечают содержательным и художественным требованиям. Напомним, идею об изменении гимна в прошлом году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, который заявил о необходимости принять новый гимн, потому что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент.