В дирекции по управлению объектами при ГАУГИ новый глава

Кадырбай Суранбаев назначен главой ГП «Дирекция по управлению объектами» при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото Tazabek.kg. Кадырбай Суранбаев

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о назначении 19 мая.

Кадырбай Суранбаев окончил среднюю школу № 13 в 2008 году, а в 2013-м — юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета.

С 2008 по 2014 год учился в Академии госуправления при президенте КР на экономическом факультете по специальностям бухгалтерский учет, анализ и аудит.

С 2010 по 2012 год проходил обучение на военной кафедре при МВФ КГУСТА (младший лейтенант, офицер запаса).

Ранее работал:

с июля 2013 года по февраль 2021-го — юрист в ОсОО «Полиграфбумресурсы»;

с марта по сентябрь 2015 года — помощник министра в Минюсте;

с февраля по июнь 2021-го — помощник вице-премьер-министра в аппарате правительства КР;

с июня по сентябрь 2021 года — помощник первого заместителя руководителя администрации в администрации президента КР;

с сентября по октябрь 2021-го — инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в администрации президента;

с октября по декабрь 2021 года — заместитель директора центра судебного представительства в кабмине;

с марта по май 2025-го— помощник министра культуры.

Кадырбай Суранбаев является юристом первого класса.