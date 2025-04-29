Правозащитная организация Amnesty International предупредила о глобальном кризисе в области прав человека, который усиливается из-за «эффекта Трампа».

Представлен ежегодный доклад «Положение дел с правами человека в мире», в котором заявлено, что действия новой администрации Белого дома «усиливают уже существующие пагубные тенденции, подрывая международные механизмы защиты прав человека и подвергая опасности миллиарды людей на планете».

«За 100 дней своего второго срока президент Трамп продемонстрировал лишь полное презрение к универсальным правам человека. Его правительство быстро и целенаправленно нацелилось на жизненно важные американские и международные институты и инициативы, призванные сделать наш мир безопаснее и справедливее», — отметила глава организации Аньес Калламар.

«Его массированная атака на концепции многообразия, убежища, расовой и гендерной справедливости, глобальное здравоохранение и жизненно важные климатические меры усугубляет значительный ущерб, уже нанесенный этим принципам и институтам», — добавила она.

По мнению Amnesty International, наступление на права человека велось и до этого, но Дональд Трамп стал «суперускорителем» этих тенденций.

В докладе также отмечается, что в 2024 году жизни миллионов людей были разрушены в результате конфликтов на Ближнем Востоке, в Судане, Украине и Афганистане. При этом некоторые из крупнейших мировых держав, такие как США, Россия и Китай, подрывают достижения в области международного права, а также борьбу с бедностью и дискриминацией.