Зампред кабмина Эдиль Байсалов посадил в городе Ош дубы

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов находится с рабочей поездкой в Оше. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, чиновник встретился с активной молодежью региона.

«Обсуждались вопросы образования, занятости, поддержки молодежных инициатив и роли молодого поколения в построении сильного и справедливого государства. В формате «вопрос-ответ» Эдиль Байсалов выслушал мнения и предложения молодых людей, подчеркнув, что прямая коммуникация с молодежью — основа эффективной государственной политики. Затем он принял участие в посадке саженцев дуба. Инициатива направлена на озеленение и благоустройство городской среды, а также на формирование у молодежи ответственности за охрану окружающей природы», — говорится в сообщении.

В дальнейшем в рамках рабочей поездки планируется посещение ряда социальных объектов — школ, медицинских учреждений и центров социальной поддержки населения.