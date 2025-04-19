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Власть

Зампред кабмина Эдиль Байсалов посадил в городе Ош дубы

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов находится с рабочей поездкой в Оше. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, чиновник встретился с активной молодежью региона.

«Обсуждались вопросы образования, занятости, поддержки молодежных инициатив и роли молодого поколения в построении сильного и справедливого государства. В формате «вопрос-ответ» Эдиль Байсалов выслушал мнения и предложения молодых людей, подчеркнув, что прямая коммуникация с молодежью — основа эффективной государственной политики. Затем он принял участие в посадке саженцев дуба. Инициатива направлена на озеленение и благоустройство городской среды, а также на формирование у молодежи ответственности за охрану окружающей природы», — говорится в сообщении.

В дальнейшем в рамках рабочей поездки планируется посещение ряда социальных объектов — школ, медицинских учреждений и центров социальной поддержки населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326645/
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