Лишение мандата. Султанбай Айжигитов подал иск в суд против ЦИК

Султанбай Айжигитов, лишенный на прошлой неделе депутатского мандата, подал иск в суд против Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом 24.kg сообщили в Административном суде столицы.

Бывший нардеп просит признать незаконным решение ЦИК. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Отметим, 28 марта Центризбирком лишил депутата Султанбая Айжигитова мандата на основе обращения Госкомитета нацбезопасности.

Напомним, 19 марта, выступая в Жогорку Кенеше, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал: «Не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова».

Председатель спецслужб отметил, что собрал информацию о народном избраннике. По его данным, в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты ЖК, что является нарушением конституционного закона.

Султанбай Айжигитов, комментируя уголовное дело, возбужденное против него, заявил, что у него нет судимости и это в свое время специально организована провокация.

Отметим, 5 марта Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

25 марта президент Садыр Жапаров ратифицировал договор о госгранице с Таджикистаном, соглашения об использовании перекрестка автомобильных дорог и обеспечении доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.