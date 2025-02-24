Масато Канда вступил в должность президента Азиатского банка развития. Он стал 11-м по счету руководителем финансового института, сообщили в пресс-службе АБР по Кыргызстану.

Фото пресс-службы АБР. Масато Канда вступил в должность президента Азиатского банка развития

Уточняется, что новый глава банка сменил на этом посту Масацугу Асакаву. Масато Канда имеет 40 лет опыта работы в международных финансах и экономической политике. В качестве замминистра финансов Японии он участвовал в создании эффективных финансовых решений.

Сообщается, что новый глава АБР избран единогласно. Председатель совета управляющих банка Фабио Панетта выразил уверенность в том, что под его руководством АБР продолжит эффективно помогать развивающимся странам.

«Я готов тесно сотрудничать с партнерами и добиваться реальных результатов, особенно для тех, кто в этом больше всего нуждается», — сказал Масато Канда.