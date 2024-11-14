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Власть

В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров сообщил, что Жогорку Кенеш рассматривает законопроект, которым убирают срок давности по приватизированным объектам.

То есть по действующему законодательству приватизированные объекты в течение 10 лет можно вернуть на баланс государства через суды. Если поправки примут, то возвращать объекты можно будет и по истечении 10 лет.

По мнению депутата, можно убрать срок давности по приватизации социальных объектов, детских садов, школ, автовокзалов, но не на объекты предпринимательства.

Депутат отметил, что сейчас весь бизнес платит налоги в полном объеме, а взамен государство должно гарантировать неприкосновенность имущества.

Акылбек Жапаров ответил, что заводы, фабрики и прочие предприятия, которые работают, никто не возвращает государству. К тем, кто добросовестно платит налоги, претензий нет.

«Мы хотим вернуть социальные объекты. Многие простаивают. В них не инвестировали. А гарантии тем, кто платит налоги, мы даем», — ответил Акылбек Жапаров.

Депутат пояснил 24.kg: если примут поправки и уберут срок давности по приватизации, то любой объект можно будет забрать под предлогом, что в 1990-е годы его приватизировали незаконно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311143/
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