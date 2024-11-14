22:29
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

По прогнозам кабмина, инфляция в Кыргызстане в 2024 году составит 4,2 процента

На заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что инфляция в 2024 году снизится до 4,2 процента.

Он напомнил, что в 2022-м инфляция составила 14,7 процента, в 2023-м — 7,3 процента.

Акылбек Жапаров отметил, что это происходит благодаря взвешенной реализации кредитно-денежной политики Национального банка и Министерства финансов.

«Для тех, кто нас критикует и говорит, что мы растем только номинально и рост «съедает» инфляция, скажу, что эти данные подтверждают наши партнеры, международные финансовые институты, Международный валютный фонд», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311102/
просмотров: 1922
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане инфляционные оценки и ожидания показали снижение: исследование
Нацбанк Кыргызстана прогнозирует инфляцию в 6 процентов к концу 2024 года
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 6,5 процента
Инфляционные оценки кыргызстанцев показали рост впервые с марта 2024 года
Анализ потребительской уверенности в Кыргызстане показал небольшое снижение
В Кыргызстане с начала 2024 года инфляция составила 3,4 процента — Нацстатком
Инфляция в Кыргызстане в 2025 году составит 5,8 процента, прогнозирует кабмин
ВВП, инфляция и риски. Экономический прогноз для Кыргызстана на 2024 — 2026 годы
ЕАБР: Инфляция в Кыргызстане замедляется, но риски повышения сохраняются
Цены и экономика: в каком регионе Кыргызстана самое оптимистичное население
Популярные новости
В&nbsp;инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава
Патента не&nbsp;будет. Операторы такси будут уплачивать налог за&nbsp;каждый заказ Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
Сына депутата не&nbsp;взяли в&nbsp;школу Бишкека. В&nbsp;Минобразования разбираются Сына депутата не взяли в школу Бишкека. В Минобразования разбираются
Вас нужно бить по&nbsp;голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс Вас нужно бить по голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и усл...
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет
20:57
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО