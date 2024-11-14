По прогнозам кабмина, инфляция в Кыргызстане в 2024 году составит 4,2 процента

На заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что инфляция в 2024 году снизится до 4,2 процента.

Он напомнил, что в 2022-м инфляция составила 14,7 процента, в 2023-м — 7,3 процента.

Акылбек Жапаров отметил, что это происходит благодаря взвешенной реализации кредитно-денежной политики Национального банка и Министерства финансов.

«Для тех, кто нас критикует и говорит, что мы растем только номинально и рост «съедает» инфляция, скажу, что эти данные подтверждают наши партнеры, международные финансовые институты, Международный валютный фонд», — добавил он.