Депутаты предлагают разделить школы на три зоны по загруженности и состоянию

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли проект постановления «Об упорядочении строительства государственных школ в Кыргызской Республике».

Один из инициаторов – депутат Эльдар Абакиров отметил, что проект разработан в целях упорядочения строительства общеобразовательных организаций и внедрения классификации по цветовым схемам через зонирование в зависимости от загруженности школ.

Предлагается повысить ответственность подрядчиков, некачественно построивших школу, использовавших некачественные материалы либо затянувших строительство.

По словам Эльдара Абакирова, с каждым годом нагрузка на общеобразовательные школы Кыргызстана растет.

Проектом постановления предлагается разработать и утвердить очередность строительства школ и поделить их в зависимости от их состояния и загруженности на следующие зоны: