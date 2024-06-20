Депутаты предлагают разделить школы на три зоны по загруженности и состоянию

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли проект постановления «Об упорядочении строительства государственных школ в Кыргызской Республике».
Один из инициаторов – депутат Эльдар Абакиров отметил, что проект разработан в целях упорядочения строительства общеобразовательных организаций и внедрения классификации по цветовым схемам через зонирование в зависимости от загруженности школ.
Предлагается повысить ответственность подрядчиков, некачественно построивших школу, использовавших некачественные материалы либо затянувших строительство.
По словам Эльдара Абакирова, с каждым годом нагрузка на общеобразовательные школы Кыргызстана растет.
Проектом постановления предлагается разработать и утвердить очередность строительства школ и поделить их в зависимости от их состояния и загруженности на следующие зоны:
- школы, где количество обучающихся превышает норму укомплектованности более чем в 2,5 раза, в красную зону;
- школы, где количество обучающихся превышает норму укомплектованности менее чем в 2,5 раза, в желтую зону;
- школы в аварийном состоянии в синюю зону.