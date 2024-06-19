Экс-посол Кыргызстана предложил создать тюркский аналог НАТО или ОДКБ

Экс-посол Кыргызстана в Азербайджане и Грузии Кайрат Осмоналиев в ходе своего выступления на международной конференции в Шуше (Азербайджан) подчеркнул необходимость углубления сотрудничества и интеграции тюркских государств в сфере обеспечения региональной безопасности, а именно необходимость создания системы региональной безопасности аналога НАТО или ОДКБ. Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak.

«В нынешних условиях пора поднимать вопрос о создании системы безопасности тюркского мира, где безопасность каждой отдельной страны стала бы залогом безопасности всего нашего региона.

Иными словами, если сравнивать с существующими мировыми аналогами, то, наряду с тюркским ЕС в лице ОТГ, нам в перспективе надо подумать и о создании тюркского НАТО или тюркского ОДКБ как оборонительного союза», — цитирует издание слова Кайрата Осмоналиева.

Организация тюркских государств (ОТГ) включает пять государств-членов и два государства-наблюдателя. Членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.