Я защищал вас. Спикер парламента ответил депутату Шайлообеку Атазову

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Шакиев ответил на выступление депутата Шайлообека Атазова.

«Вы в мой адрес сказали несколько слов. Во время Орозо не хочу с вами спорить, но ради справедливости все же отвечу. Вы знаете мой характер, я помогал вам чем мог и решал ваши вопросы, когда вы обращались ко мне. В этой ситуации тоже я не был равнодушен по отношению к вам. Куда и что надо, я сказал. Защищал вас. Какие бы дела ни заводились в отношении депутатов, все в рамках закона. Мы всегда боремся за законность», — сказал торага.

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По его словам, всем нардепам предоставляется возможность говорить открыто.

«Мы вам всегда предоставляли слово, и сейчас вы говорите сколько хотите. Это тоже показатель открытости парламентской демократии. Все депутаты говорили и говорят что хотят. Никто никого не затыкал и не выключал микрофон, потому что нас избирали, чтобы мы говорили», — добавил Нурланбек Шакиев.

Отметим, ранее депутат Шайлообек Атазов выступил на заседании Жогорку Кенеша и обратился к спикеру Нурланбеку Шакиеву. «Уважаемый торага, вы до этого хорошие дела делали. Вас избрали, чтобы вы защищали депутатов. Почему вы не встали на защиту?» — спросил народный избранник.