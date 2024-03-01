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Власть

Президент Садыр Жапаров принял принца Рахима Ага Хана IV

Президент Садыр Жапаров принял принца Рахима Ага Хана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства выразил признательность за значительный вклад принца Ага Хана IV в развитие сотрудничества между двумя странами и помощь в улучшении жизни уязвимого населения в горных районах Кыргызстана. Он также поблагодарил за оказываемую поддержку этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памире Афганистана.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на деятельности Университета Центральной Азии в городе Нарыне, который играет ключевую роль в обеспечении качественного образования для молодежи не только Кыргызстана, но и других стран Центральной Азии и Афганистана.

Президент подчеркнул значение сотрудничества в области экологии, особенно в условиях изменения климата, а также в развитии зеленой и креативной экономики и пригласил АКДН присоединиться к усилиям в борьбе с негативными последствиями изменения климата и реализации мероприятий по развитию горных регионов.

В свою очередь, принц Рахим Ага Хан подчеркнул важность углубления сотрудничества и развития институтов, которые соответствуют национальным приоритетам Кыргызстана, а также выразил готовность помогать в этом процессе. Рахим Ага Хан также отметил достижения Кыргызстана в таких областях, как экономика и внешняя политика, а также выразил признание дальновидности правительства Кыргызстана в вопросах изменения климата и окружающей среды.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288077/
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