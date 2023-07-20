Минэнерго предложило ввести режим ЧС в сфере энергетики на три года

Министр энергетики Таалайбек Ибраев предложил ввести режим чрезвычайной ситуации на три года. Об этом он заявил сегодня на заседании кабинета министров.

По его словам, в противном случае дефицит в сфере энергетики увеличится.

«Предлагаю ввести режим ЧС указом президента в связи с климатическими условиями, низким притоком воды в реке Нарын. В этом году дефицит электроэнергии составит 3 миллиарда киловатт-часов. К 2026 году дефицит может вырасти до 5—6 миллиардов», — сказал Таалайбек Ибраев.

По его данным, к 1 октября уровень воды на Токтогульском водохранилище составит 12,2 миллиарда кубометров.

Глава кабмина Акылбек Жапаров поддержал предложение министра и поручил в ближайшие три года решить проблемы энергетической сферы.



