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Власть

Минэнерго предложило ввести режим ЧС в сфере энергетики на три года

Министр энергетики Таалайбек Ибраев предложил ввести режим чрезвычайной ситуации на три года. Об этом он заявил сегодня на заседании кабинета министров.

По его словам, в противном случае дефицит в сфере энергетики увеличится.

«Предлагаю ввести режим ЧС указом президента в связи с климатическими условиями, низким притоком воды в реке Нарын. В этом году дефицит электроэнергии составит 3 миллиарда киловатт-часов. К 2026 году дефицит может вырасти до 5—6 миллиардов», — сказал Таалайбек Ибраев.

По его данным, к 1 октября уровень воды на Токтогульском водохранилище составит 12,2 миллиарда кубометров.

Глава кабмина Акылбек Жапаров поддержал предложение министра и поручил в ближайшие три года решить проблемы энергетической сферы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270677/
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