Смог в Бишкеке. В парламенте вновь требуют вызвать главу Минэкологии

Сегодня на заседании парламента депутат Суйунбек Омурзаков потребовал, чтобы на сессию пришла министр экологии Динара Кутманова.

По словам нардепа, чиновница говорила о датчиках уровня загрязнения воздуха, установленных около посольства США. Однако она так и не уточнила, правдивые ли показания они дают.

«Я не думаю, что посольство США будет устанавливать фальшивые датчики. Пусть Динара Кутманова скажет, в какое время можно на улицу выходить. Стариков отправляют в села, люди уезжают за границу. Сколько людей страдают из-за смога», — заявил Суйунбек Омурзаков.

Депутат отметил, что его коллеги не раз поднимали вопрос смога. Однако никто из чиновников ничего не предпринимает.

«Может, кто-то специально таким образом занимается диверсией, не хочет, чтобы в страну приезжали туристы, приходили инвесторы? Тогда надо так и говорить, что эти датчики врут», — сказал Суйунбек Омурзаков.

Парламентария поддержал спикер Нурланбек Шакиев. По его словам, чиновники должны предоставлять информацию своевременно.

В декабре 2022-го Бишкек уже несколько раз возглавлял мировой рейтинг по загрязнению воздуха World Air Quality.