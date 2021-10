Рейтинг Садыра Жапарова немного подрос. Исследование

Рейтинг Садыра Жапарова немного подрос по сравнению с августом 2021 года, когда уровень доверия к президенту снизился. Таковы итоги проведенного Международным республиканским институтом (МРИ) очередного опроса по стране.

Вопрос, который задали респондентам, звучал так: «Каким политикам или общественным деятелям вы доверяете больше всего?».

Доверяют Садыру Жапарову 35 процентов респондентов (в августе таковых было 32 процента). На втором месте оказался зампредседателя кабинета министров — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев (20 процентов). Рейтинг друга главы государства по сравнению с августом снизился на четыре процента. На третьем месте с 7 процентами оказался Нуржигит Кадырбеков.

Примечательно, что имени главы кабмина Акылбека Жапарова в рейтинге доверия не оказалось вовсе.

Никому не доверяют 22 процента опрошенных.

Фото скриншот. Итоги опроса IRI

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.

В августе 2021-го рейтинг Садыра Жапарова упал с 38 процентов весной до 32 процентов летом. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).