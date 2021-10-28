Выборы-2021. Еще один кандидат-одномандатник получил письменное предупреждение

Еще один кандидат-одномандатник по Кочкорскому избирательному округу № 32 Ормон Нурбек уулу получил письменное предупреждение от ЦИК за преждевременную агитацию.

На заседании также заявлено, что Ормон Нурбек уулу больше не является директором благотворительного фонда и не проводит работу по оказанию поддержки и помощи жителям Кочкорского района. Ранее он действительно прокладывал водопровод и занимался улучшением инфраструктуры. Но это было до того, как его зарегистрировали как кандидата, в 2020-м. Однако публикация о том, как он помогает кочкорцам, появилась в одном из СМИ и соцсетях в начале октября этого года. Это расценили в Центризбиркоме как нарушение правил агитации.

Кроме того, Ормона Нурбек уулу, как говорится в другом заявлении, раздал сотрудникам Кочкорского РОВД аппаратуру видеонаблюдения. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп». Ведется следствие.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.