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Власть

Депутат просит увеличить количество общественного транспорта в пригороде Бишкека

В селах Лебединовка и Восток, жилмассивах «Айкол» и «Биримдик Кут» не хватает общественного транспорта. Об этом на заседании парламента заявил депутат Пархат Тулендыбаев.

По его словам, в пригородных жилмассивах и селах проживает большое число граждан, которые не могут добраться до города.

«В жилмассиве «Биримдик Кут» более 2 тысяч человек живет, но туда маршрутки приезжают только один раз — в 7.00, городской маршрут 219 доезжает до жилмассива с интервалом в 1 час. В жилмассиве «Айкол» вообще нет никакого транспортного сообщения с Бишкеком. В жилмассиве «Кырман», где живет больше 4 тысяч человек, только два маршрута. В селах Восток и Лебединовка такая же ситуация», — сказал Пархат Тулендыбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209584/
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