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Власть

Мука и сахар. Что еще передал Кыргызстан в качестве гумпомощи Афганистану

Кыргызстан передал Афганистану 30 тонн муки и 10 тонн сахара в качестве гуманитарной помощи. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Уточняется, что вся продукция произведена в Кыргызстане. В ведомстве опровергли, что талибам передали муку, полученную в мае 2021 года от Казахстана. Отмечается, что 30 тонн муки и 10 тонн сахара выделили из Фонда государственных материальных резервов.

Ранее на запросы журналистов ни в одном из профильных ведомств и администрации президента Кыргызстана не смогли ответить, что именно отправили в Кабул в качестве гумпомощи.

Напомним, что по поручению Садыра Жапарова делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя Совета безопасности Таалатбеком Масадыковым доставила в Кабул груз гуманитарной помощи. Кроме того, проведена протокольная встреча с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208552/
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