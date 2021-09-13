Выборы-2021. Что нужно знать для выдвижения по одномандатному округу

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что партии выдвигают кандидатов, которые будут баллотироваться по округам, на съездах с указанием избирательного округа, от которого он пойдет.

Политические партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному избирательному округу. Решение о выдвижении принимается тайным голосованием.

Если кандидат решит пойти через самовыдвижение, то он должен подать в ЦИК заявление о намерении баллотироваться. Выставить свою кандидатуру можно только в одном избирательном округе.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18.00 18 октября, предоставляются следующие документы:

решение политической партии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу, заверенное подписью руководителя политической партии и печатью, либо заявление о самовыдвижении;

заполненные каждым кандидатом, включенным в список, специальные формы сведений о кандидате с указанием биографических и других данных, копию паспорта, нотариально заверенная копия документа о высшем профессиональном образовании, справку с места работы или учебы, сведения об отсутствии гражданства иного государства, о судимости, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);

документ, удостоверяющий внесение избирательного залога — 100 тысяч сомов.

ЦИК напоминает: кандидаты, являющиеся государственными и муниципальными политическими служащими, за исключением депутатов Жогорку Кенеша или президента, депутата местного кенеша, а также руководителями государственного, муниципального предприятия, учреждения, предприятия с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений, прекращают исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения.

Кандидаты, являющиеся государственными служащими, независимо от вида государственной службы (гражданская, военная, правоохранительная, дипломатическая), муниципальными служащими, работниками средства массовой информации приостанавливают исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, командиры воинских частей и иные соответствующие должностные лица органов, в которых работает или служит кандидат, в течение трех календарных дней с момента обращения, обязаны приостановить исполнение должностных полномочий с сохранением среднего размера оплаты труда за счет учреждения, предприятия, организации независимо от форм собственности.

Кандидаты либо их уполномоченные представители, уполномоченные представители политических партий представляют в Центральную избирательную комиссию заверенную копию соответствующих приказов или распоряжение позднее пяти календарных дней со дня выдвижения.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.