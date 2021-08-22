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Власть

Глава России раскритиковал идею размещать афганских беженцев в Центральной Азии

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал идеи Запада разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Об этом он сказал сегодня на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Он призвал не допустить попадания в страну боевиков из Афганистана под видом беженцев. По его словам, Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев.

«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 1990-х и в начале 2000-х годов», — отметил Владимир Путин, добавив, что «России не нужны преступные элементы из Афганистана и Сирии».

«Представьте себе, в любое из государств въехали беженцы... кто эти беженцы? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы. А у нас с этими нашими ближайшими союзниками и соседями даже нет визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?» — сказал он.

«Значит, можно направлять без виз к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотим. Это просто унизительный подход к решению этого вопроса», — подчеркнул президент России.

По его словам, эту тему поднимут 23 августа на встрече лидеров стран ОДКБ и других площадках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204735/
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