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Власть

Кыргызстанцы могут бесплатно обучаться в вузах девяти стран

Кыргызстанцы могут бесплатно обучаться в вузах девяти стран. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сообщил замминистра образования и науки Нурлан Омуров.

По его словам, квоты предоставляются на основании межправсоглашений с этими странами. «Есть еще различные стипендиальные и другие программы», — отметил он.

Замминистра отметил, что в этом году впервые для кыргызстанцев выделены места в вузах Узбекистана. Кроме того, выпускники могут поступить в учебные заведения Венгрии, КНР, России, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Турции и Латвии.

«Мы каждый год ведем работу по увеличению квот для наших студентов», — сказал Нурлан Омуров.

Депутаты отметили, что многие выпускники не знают о возможности обучения в вузах других стран. В частности, Чынара Урумкалиева обратила внимание, что особенно не хватает информации в сельских школах, на государственном языке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199163/
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Кыргызстанцы могут бесплатно обучаться в вузах девяти стран