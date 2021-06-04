Законопроект о назначении выборов в Жогорку Кенеш скоро поступит в парламент

Законопроект о назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции в ближайшее время внесут на рассмотрение парламента. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

На заседании Жогорку Кенеша 3 июня депутат от фракции «Бир Бол» Улукбек Ормонов поднял вопрос о назначении даты выборов в парламент страны. Депутат считает, что президент должен назначить дату не позднее 1 июня 2021 года.

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В администрации президента рассказали, что специальным законом приостановлено действие статей 38 и 63 конституционного закона о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. Этим документом в том числе регламентируется вопрос повторности проведения выборов в случае признания прошедших недействительными.

«Приостановление этих статей обусловлено необходимостью стабилизации общественно-политической, эпидемиологической и связанной с ними экономической ситуации в стране, повышения уровня доверия населения к выборам, необходимостью учета мнений наиболее широких слоев общества и проведением конституционной реформы», — говорится в сообщении.

Установлено, что в связи с признанием проведенных 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша недействительными повторные либо новые объявляют в соответствии с законодательством Кыргызстана, но не позднее 1 июня 2021 года.

«На референдуме 11 апреля 2021 года принята новая Конституция, предусматривающая иной порядок формирования Жогорку Кенеша. Сейчас требуется разработать и принять соответствующий закон о выборах. На его основе и могут быть проведены выборы депутатов Жогорку Кенеша», — напомнили в администрации президента.

По статье 76 новой Конституции Жогорку Кенеш будет состоять из 90 депутатов.

Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша депутаты избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов.

«Эти разногласия между старой Конституцией и действующим законом о выборах, с одной стороны, и новой Конституцией и разработанным законопроектом о выборах, с другой стороны, не позволяют реанимировать ранее приостановленные статьи 38 и 63 действующего конституционного закона о выборах и назначить новые или повторные выборы. Уже выработаны поправки в закон о выборах. Законопроект размещен на сайте президента для общественного обсуждения», — говорится в сообщении.

Этот законопроект и внесут в ближайшее время на рассмотрение парламента. Именно его принятие и вступление в силу обеспечит возможность назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции.