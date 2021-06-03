COVID-19. Глава Минздрава о числе вакцинированных, чтобы эпидемии не было

Если 70 процентов взрослых кыргызстанцев получат вакцину от COVID-19, эпидемия прекратится. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, вакцину должны получить 2 миллиона 239 тысяч жителей страны.

«Всего в Кыргызстане 6 миллионов 574 тысячи человек. Из них 2 миллиона 374 тысячи — дети от 1 до 17 лет, они не получат вакцину. Еще у нас 1 миллион мигрантов. Получается, что из 3 миллионов 199 человек вакцину получат 2 миллиона 239 тысяч людей. На данный момент вакцину получили 0,2 процента населения. До сентября вакцину получат 1 миллион человек», — сказал чиновник.