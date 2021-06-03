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Власть
Сюжет: COVID-19

В парламенте опять говорят об аконите. Отвечает глава Минздрава

Стоимость одной вакцины «Спутник V» составляет $10. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что на закупку вакцин выделяются деньги из бюджета, а министр пропагандирует лечение иссык-кульским корнем. По его словам, сейчас проводятся переговоры о поставке китайской вакцины Sinopharm. Ожидается поступление 150 тысяч доз. Кроме того, планируется ввоз 420 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

«Мы всему миру сказали, что сами нашли лекарство. Нет ли тут противоречий? Вы же сами говорили, что аконит применяют в больницах», — спросил Дастан Бекешев.

Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что вакцинация — это профилактика COVID-19, а применение антибиотиков или других лекарственных средств — лечение. «Аконит уже не применяется в государственных больницах. Мы 400 людям дали корень для того, чтобы провести клинические испытания. Все анализы отправили в Россию и Казахстан. Их изучают академики. Ждем резюме», — отметил он.

Нардеп спросил, не посмеялись ли над нами зарубежные ученые.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196254/
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