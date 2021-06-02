Ситуацию на кыргызско-таджикской границе обсудили главы МИД США и РТ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином ситуацию на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

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«Выразив соболезнования в связи с гибелью людей во время столкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана в апреле, госсекретарь высоко оценил усилия по деэскалации военных действий, демаркации границы и достижению прочного мирного урегулирования спора. Госсекретарь отметил важность развития региональных связей, прав человека и основных свобод для всех», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В разговоре Энтони Блинкен «подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости Таджикистана».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с президентом КР Садыром Жапаровым призвал Кыргызстан и Таджикистан найти долгосрочное решение проблем на границе.