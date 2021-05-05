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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

МИД: Верховный комиссар ООН по правам человека следит за ситуацией на границе

Постоянный представитель Кыргызстана при ООН и в других международных организациях в городе Женеве Данияр Мукашев провел встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом сообщает МИД КР.

По данным ведомства, Данияр Мукашев подробно информировал Верховного комиссара ООН по правам человека о произошедшем 28-30 апреля 2021 года вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе и текущей ситуации в приграничных районах Кыргызстана.

Он подчеркнул, что противоправные действия таджикской стороны привели к гибели 36 граждан КР, подавляющую часть которых составляют мирные граждане, в том числе двоих детей (5 и 12 лет), а также ранению 160 человек.

Представитель МИД КР также рассказал, что в результате действий таджикской стороны порядка 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои места проживания (по последним данным правительства, эвакуировано более 40 тысяч человек. — Прим. 24.kg); разрушены жилые дома, здания образовательных учреждений, объекты инфраструктуры страны.

Действия таджикской стороны, совершенные в нарушение универсальных международных обязательств, привели к многочисленным нарушениям прав человека граждан Кыргызстана, в том числе неотъемлемого и основополагающего права каждого человека — право на жизнь.

Данияр Мукашев особо отметил, что кыргызская сторона никогда не выступала за решение приграничных вопросов военными средствами, которые ведут к многочисленным жертвам и нарушениям прав человека, и всегда ставит во главу угла мирное урегулирование споров.

Мишель Бачелет выразила искреннее сочувствие по поводу жертв среди мирного населения Кыргызстана. Она информировала, что УВКПЧ ООН с самого начала внимательно следит за ситуацией на кыргызско-таджикской границе.

Верховный комиссар ООН приветствовала усилия и действия правительства Кыргызстана по мирному урегулированию возникшего конфликта и недопущению дальнейшей эскалации конфликта, а также заверила кыргызскую сторону, что УВКПЧ будет внимательно отслеживать ситуацию на границе двух государств.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192969/
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