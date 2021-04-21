Не вреднее, чем казино. Депутат предлагает возродить государственную лотерею

Депутат парламента Гульшат Асылбаева предлагает возродить государственную лотерею. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По словам автора, он разработан в целях развития деятельности государственной лотерейной компании и создания дополнительного эффективного инструмента для привлечения инвестиций в социальную сферу.

«Во всем мире лотерейный бизнес является законной и социально ответственной альтернативой игорному бизнесу и может привлечь средства от населения на социальные нужды. Анализ состояния и перспектив развития лотерейного рынка показал, что имеются объективные предпосылки для динамичного развития этого сектора экономики», — отметила Гульшат Асылбаева.

В проекте закона предусматривается внедрение электронной системы продаж лотерейных билетов. Она позволит сформировать современный лотерейный рынок.

В связи со спецификой электронных технологий для защиты прав участников электронной лотереи предлагается ввести норму, предписывающую организатору информировать участника лотереи о проведении розыгрыша.

Нардеп считает, что следует обеспечить надежный контроль за объемами лотерейного бизнеса и отчислениями на социальную сферу и развитие лотерейного рынка, а также организовать новые лотерейные игры.