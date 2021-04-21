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Власть

Депутат предлагает проверить Минздрав, который рекламирует опасный аконит

Дастан Бекешев предлагает создать депутатскую комиссию по проверке рекламы иссык-кульского корня. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

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Нардеп считает, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, а министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рекламирует опасный яд.

«Мы должны создать депутатскую комиссию. Давайте проверим, где варят аконит. Минздрав говорит, что настойку готовят в госрезиденции, но ведь это, в конце концов, государственное здание, нельзя делать то, что хочешь», — сказал Дастан Бекешев.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета парламента выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

Между тем в больницы начали поступать пациенты, отравившиеся настойкой иссык-кульского корня. Вчера госпитализировано четыре человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190928/
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