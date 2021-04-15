Увеличить финансирование для подготовки к Олимпиаде в Токио просит депутат

Необходимо улучшить питание спортсменов, которые готовятся к летней Олимпиаде в Токио. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Шайлообек Атазов.

По его словам, у Кыргызстана есть возможность выиграть еще семь лицензий.

«В Олимпиаде будут участвовать 11 спортсменов — у Кыргызстана есть 11 лицензий. У нас есть возможность побороться еще за семь мест. Но, как известно, правительство не выделило полную сумму денег. Из 106 миллионов сомов на подготовку к международной Олимпиаде выделено только 16 миллионов. На недавний турнир, где наши спортсмены получили шесть лицензий для участия в Олимпиаде, они съездили в долг. Есть угроза, что наши спортсмены не смогут попасть на турнир во Франции и Португалии из-за отсутствия средств», — отметил нардеп.

Шайлообек Атазов попросил кабмин увеличить размер призового фонда с 7 до 14 миллионов сомов.

«У Кыргызстана в этом году есть шанс выиграть олимпийские медали. Наши спортсмены смогут взять призовые места в Токио. Они на это готовы, но надо их поддержать. Создать условия, улучшить питание. У нас только один спортивный медик. Если скакуна не кормить и не поить, он выиграет скачку?» — задался вопросом он.