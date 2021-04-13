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Власть

Дастан Бекешев: Госорганы при обращении в суд не платят пошлину, а люди должны

«Если государственный орган не платит пошлину, когда обращается в суд, то почему люди должны это делать», — задался вопросом на заседании комитета по экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев.

Он уверен, что должно быть равноправие, и предложил убрать и для граждан обязанность платить пошлину при обращении в суд. Депутаты рассматривали законопроект о неналоговых доходах. Он и предусматривает освобождение ГУОБДД от пошлины при обращении в суд.

Замглавы ГУОБДД Ыманалы Саркулов ответил, что речь в основном идет о судебных процессах по штрафам за нарушение ПДД. Если человек не платит их вовремя, то приходится обращаться в суд.

«Но бывает же и наоборот. Если гаишник незаконно остановил, незаконно выписал протокол. Почему гражданин должен платить госпошлину, чтобы обратиться в суд?» — поинтересовался депутат.

Но Ыманалы Саркулов выступил против того, чтобы и граждан тоже освободили от пошлины.

«В год выписываются более 1 миллиона постановлений о нарушении ПДД. Если мы уберем пошлину, то люди, даже зная исход дела, будут обращаться и возрастет нагрузка на суды», — высказался он.

Несмотря на протесты Дастана Бекешева, депутаты профильного комитета поддержали законопроект в третьем чтении и вынесли его на рассмотрение палаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189942/
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