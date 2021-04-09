Референдум. О новшествах в Конституции и как они отразятся на кыргызстанцах

Юристы Центра политико-правовых исследований изучили предлагаемый проект новой редакции Основного закона страны и проанализировали, как эти изменения отразятся на жизни кыргызстанцев.

Отмечается, что проект Конституции, вынесенный на референдум 11 апреля, почти полностью изменяет текст действующего Основного закона. Часть новелл носят принципиальный характер, а часть формальный.

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Позитивным изменением в структуре судебной системы, как отмечают юристы, считается учреждение Конституционного суда вместо Конституционной палаты Верховного суда.

«Хотя неизвестно, как будет работать на деле этот орган, сможет ли выносить независимые, основанные на Конституции решения», — подчеркивают в ЦППИ.

Юристы вновь напоминают, что Жогорку Кенеш допустил массу нарушений правил и процедур при принятии закона о назначении референдума на 11 апреля 2021 года вместе с проектом Конституции.

«Не проведены полноценное общественное обсуждение и открытые парламентские слушания проекта Основного закона, текст не был соответствующим образом опубликован Жогорку Кенешем, не представлено заключение Конституционной палаты Верховного суда, нарушены сроки принятия и проведения чтений. Но вопреки нарушениям основных обязательных процедур депутаты ЖК не отказались рассматривать законопроект», — подчеркивают эксперты.

Сам все решу

По новой Конституции Кыргызстан превращается в президентскую республику, где один человек будет главой государства и исполнительной ветви власти.

«Теперь формирование правительства, все назначения в исполнительной власти и все ее решения будут в руках президента. Проект Конституции устанавливает, что президент является не только главой государства, но и высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть в республике», — говорится в выводах юристов.

Вопреки мировой практике чистых президентских систем в проекте Конституции оставили должность председателя кабинета министров, который ничего не решает, но которого президент может уволить за плохую работу правительства. Юристы ЦППИ

«При этом председатель кабинета министров будет одновременно являться и главой администрации президента (статья 89). Это новелла, которой еще не было нигде. Президент формирует и свою администрацию, и правительство, которые занимаются одним и тем же. По логике президентской формы правления в Конституции должна быть только одна администрация — президентская, которая и есть кабинет министров и исполнительная власть одновременно», — отмечают юристы.

Кроме того, по проекту Конституции право законодательной инициативы имеется как у президента, так и у главы кабинета министров, что не совсем укладывается в логику президентской формы правления, потому что глава правительства — президент, а он и так выступает от имени правительства.

Необходимо убрать должность председателя кабинета министров, президенту самому возглавить правительство; убрать администрацию президента вместе с ее главой. И так все правительство работает на президента, поэтому ему и Кыргызстану не нужны дорогие для содержания, дублирующие друг друга госорганы.

В новой Конституции также вернули президенту право назначать референдум. Так было и во времена Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Но Конституция 2010 года исключила такое полномочие, оставив право назначения референдума только парламенту.

Возможность для президента получить закон, который не принимает парламент, через референдум, обойдя парламент, обесценивает основную законодательную функцию Жогорку Кенеша.

Право назначения референдума должно быть только у Жогорку Кенеша, а не у президента.

По проекту Конституции участие президента в формировании судебной ветви власти также усиливается. Если по действующей Конституции председателя Верховного суда и Конституционной палаты из своего состава избирают сами судьи, то теперь их по предложению совета судей и с согласия ЖК будет назначать президент. Судей местных судов также назначает президент (по представлению Совета по делам правосудия).

Манипулируемый хаос

Из Конституции убирается норма о пропорциональной избирательной системе, по которой ранее формировался парламент. Теперь избирательная система будет определяться отдельным законом.

Количество депутатов уменьшается, вместо 120 будет 90.

«90 народных избранников в парламенте у нас уже было согласно одной из предыдущих конституций, а именно во времена президента Курманбека Бакиева. Возможно, в Кыргызстане, на фоне сложившегося негативного мнения по работе нынешнего созыва парламента, норма о сокращении депутатов вызывает поддержку части населения», — отмечают юристы.

Уменьшение числа депутатов до 90 в определенной степени сузит представительность высшего законодательного органа, сделает его более уязвимым перед исполнительной ветвью власти, не повышая эффективности работы и ответственности депутатов Жогорку Кенеша. Юристы ЦППИ

Вводится возможность отзыва депутата парламента, так называемый императивный мандат. Такого не было в КР со времен социализма. «Это создает условия для популизма и некачественной работы парламента. Если депутат боится, что его могут отозвать в любое время, то он, скорее всего, не будет принимать болезненные и сложные, но нужные для страны и общества решения. Кроме того, будет создаваться ситуация, когда те кандидаты, которые проиграли на выборах, могут постоянно инициировать процедуру отзыва своих более удачливых конкурентов, которые стали депутатами», — предрекают юристы.

Есть риск, что исполнительная ветвь власти, имея в руках административный ресурс, будет оказывать давление на оппозиционных депутатов, угрожая отзывом. Наше общество, к сожалению, давно отличается высоким уровнем хейтерства, и такая норма будет вести к усилению манипулируемого хаоса.

Институт курултая не новшество, его предлагают со времен президента Аскара Акаева, этот орган активно использовался в бытность президентом Курманбека Бакиева.

«Новым в проекте Конституции являются не присущие для общественной структуры полномочия, которыми наделили Народный курултай: право предлагать снять с должности членов кабинета министров и руководителей исполнительных органов, вносить законопроекты в ЖК, участвовать в формировании одной трети состава Совета по делам правосудия», — отмечают юристы.

При этом абсолютно не ясно, как будет обеспечиваться фактическая, а не на бумаге, независимость, компетентность и объективность курултая. Юристы ЦППИ

Видно некоторое дублирование курултаем полномочий Жогорку Кенеша. «Это ослабляет парламент, позволяет курултаю состязаться с ним за власть и влияние. А президент по своему выбору может обратиться к народу, Жогорку Кенешу, Народному курултаю с ежегодными посланиями о положении дел в стране; вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша и Народного курултая», — отмечают в ЦППИ.

С правами человека

«Проект Конституции выполнен слабо с точки зрения юридической техники. В нем много повторов, связанные друг с другом вопросы рассматриваются раздельно. Например, защита прав человека разбросана по разным местам в тексте. Эти повторы и разные формулировки относительно одних и тех же прав породят конфликты — противоречия в толковании и применении этих норм. В частности, повторяются нормы об общественных объединениях, религии, СМИ, правах родителей и детей, культуре, образовании», — подчеркивают юристы.

По некоторым статьям новой Конституции есть риски для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Юристы ЦППИ

«Защита прав может столкнуться со сложностями в правоприменительной практике из-за превышения допустимых пределов их ограничений (нарушения принципа соразмерности ограничений). Например, проект Конституции содержит норму, по которой все права и свободы человека могут быть ограничены «в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц». В противовес этому в международных договорах по каждому праву человека устанавливаются отдельные условия для их ограничения», — отмечают юристы.

В проекте Конституции придумали новые термины, касающиеся прав и свобод человека, которых нет в международных договорах. По своим последствиям это может быть не настолько безобидно для прав и свобод.

«В целях защиты подрастающего поколения мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа КР, могут ограничиваться законом», — говорится в проекте. Здесь слово «мероприятия», которые могут ограничиваться согласно проекту Конституции, не существует в международных договорах. Оно может включать права и свободы, предусмотренные Международным пактом о гражданских и политических правах, например, свободу выражения, свободу СМИ, которые не подлежат ограничению на основаниях, описанных в данном положении проекта. Понятия «моральные и нравственные ценности», «общественное сознание народа» являются слишком неопределенными, они допускают широкое толкование и поэтому несут угрозу произвольного применения», — говорится в анализе ЦППИ.

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«Внесение изменений в Конституцию несет с собой потенциал значительных новшеств практически во всех сферах жизни общества. Поэтому гражданам страны следует вдумчиво подходить к принятию решения на предстоящем референдуме по изменению Основного закона страны.

Как уже отмечалось выше, главное, на что особенно следует обращать внимание, это устройство высших органов власти в стране (президент, правительство, парламент, а также судебная ветвь власти), их способность осуществлять сдержки и противовесы относительно друг друга, то, каким образом будут приниматься управленческие решения, важные для всего общества. От этого будет зависеть, насколько эффективно станет развиваться страна и как на практике будут соблюдаться и защищаться права и свободы граждан Кыргызстана», — заключили в ЦППИ.