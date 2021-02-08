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Власть

Обеспечить свободу предпринимателям потребовал Садыр Жапаров от премьера

Президент Садыр Жапаров сегодня встретился с премьер-министром Улукбеком Мариповым.

По данным пресс-службы главы государства, обсуждены задачи по принятию неотложных антикризисных мер для восстановления экономики, меры по борьбе с распространением пандемии коронавируса, ключевые направления среднесрочного развития страны и основные структурные реформы в экономике.

Садыр Жапаров особо отметил, что в настоящее время экономика находится в крайне сложном положении, в связи с чем подчеркнул необходимость срочного принятия комплексного антикризисного плана правительства.

Он сказал, что нужно обеспечить свободу предпринимателям, взять под личный контроль поддержку и защиту частного сектора и инвесторов, обратив внимание на повышение их доверия к органам государственной власти, создание благоприятного инвестиционного климата в республике.

Президент настаивает: во взаимодействии с бизнесом важно максимально снизить бюрократические проволочки — чиновники должны принимать оперативные и быстрые решения по текущим задачам, что и являлось целью проведения оптимизации госорганов.

Он также напомнил об обеспокоенности общественности непрозрачным использованием ресурсов в борьбе с коронавирусной инфекцией, в связи с чем подчеркнул важность обеспечения целенаправленного, открытого и эффективного использования средств на эти цели.

Садыр Жапаров рассчитывает на скорейший запуск процесса по подготовке посткризисной программы развития страны с пакетом основных реформ на среднесрочный период.

Премьер-министр заверил, что на данный момент кабмин принимает меры по реализации задач, отраженных в первых пяти указах главы государства. Улукбек Марипов также добавил, что ведется разработка ряда правительственных решений по поддержке бизнес-сектора, инвесторов и предпринимательства.

По его словам, проведен анализ работы органов исполнительной власти для адаптации их деятельности с учетом новой структуры правительства.

Чиновник рассказал о продолжающейся работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пополнению доходной части бюджета и оперативному принятию антикризисных мер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182667/
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